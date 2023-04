Megosztás itt:

Budapest ha mesélni tudna, csak ülnénk és tátott szájjal hallgatnánk. A rendezvényt, amely nyolc zeneszerző fővárosi tartózkodását mutatja be, a Béke szálló Zsolnay Kávéháza fogadta be. A telt házat tekintve elmondható, hogy nemcsak külföldiek, de sok tősgyökeres helyi is lelkesedik a város történetért és építészetéért.