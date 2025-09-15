Radar - Notre Dame-i toronyőr és cigánybáró a Nagymező utcában: ezt tartogatja az Operettszínház új évada + videó

Radar - Termálvizet kerestek, Magyarország legnagyobb gázmezejét találták meg: 60 éve íródik az algyői sikertörténet + videó

Ha azt mondjuk Dallas, a legtöbbeknek egy texasi tévésorozat és olajfúró tornyok jutnak eszébe. De van nekünk is egy saját Dallasunk, itt, az Alföld szívében. Pontosan 60 évvel ezelőtt, 1965 nyarán fedezték fel Algyő alatt a kincset, ami nemcsak a hazai energiaellátást írta újra, de egy egész régió életszínvonalát és jövőjét is megalapozta.