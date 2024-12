Radar – Nőgyógyászati vizsgálatot végeztek egy orángutánon + videó

Megosztás itt:

Dr. Biácsi Alexandra a park vezető állatorvosa végezte az altatást és koordinálta a folyamatokat. Ő felelt azért, hogy mindenki a saját feladatát elvégezze.

Az orángután maláj neve erdei embert jelent. Találó ez a megnevezés, hiszen az ember és az orángután DNS-állománya 97 százalékban azonos. Így egy ilyen nőgyógyászati vizsgálat is nagyon hasonlít az általunk ismert beavatkozásra, ezért humán orvosok is segítették a csapatot. De természetesen akadnak eltérések is.

Szabatini nevű orángután vizsgálatát hosszú felkészülés előzte meg. A beavatkozás végül pozitívan, zárult, mert az állat teljesen egészséges.

Az orangután egyébként a világ legnagyobb fán élő emlős állata és sajnos kritikusan veszélyeztetett a Természetvédelmi Világszövetség listáján. Számára a legnagyobb veszélyt a vadászat, és az illegális kereskedelem mellett az élőhelyek rohamos csökkenése jelenti, mivel az ember kiírtja az esőerdőket, azért, hogy üzleti szempontból egyre több olajpálma ültetvény legyen a kivágott fák helyén. Ezért is nagyon fontos, hogy a Nyíregyházi Állatpark nem csak bemutatja, hanem tenyészti is ezt a fajt.

Teljes riport: