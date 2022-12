Radar - Nincs karácsony Diótörő nélkül

Megosztás itt:

Az Operaház minden évadának kiemelten fontos produkciója a Diótörő, és bár már szeptemberben elfogynak a jegyek, mégis van aki minden évben megnézi ezt a varázslatos történetet.

A diótörő ötlete Ivan Vszevolozsszkijtól, a Cári Színházak egykori főigazgatójától származott. E. T. A. Hoffmann Diótörő és Egérkirály című meséjéből. A főigazgató Marius Ivanovics Petipával, aki egy francia koreográfus volt, olyan mesebalettet akart rendeztetni, amely minden addigit felülmúl. Szebbnél-szebb jelmezekkel álmodta meg a darabot, hiszen kitűnően értett a jelmeztervezéshez. Csajkovszkij kétkedve fogadta a mesebalett ötletét, úgy érezte, hogy a sok szín, a pazar jelmezek és a díszletek látványa, veszélyeztetik a zene érzelmi tartalmának átélését. Mégis a történet megfogta a zeneszerző fantáziáját és igen rövid idő alatt el is készült a zenével.

Akkor is most is fontos volt a tempó, hiszen a táncosok számára meghatározó, hogy milyen ritmusban tudják az egyes koreográfiákat eltáncolni.

Az Operaház összesen 35 alkalommal játssza ezt a csodás balettet, amelyre óriási számban éreznek a gyerekek.

A darab sikere töretlen, a mese örök érvényű klasszikus és nem is adhatna ennél jobb és szebb ajándékot a nagyérdemű számára a színház, mint a Diótörőt.

HírTV