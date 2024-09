Radar – Nemzetközi tűzoltó hidak + videó

Megosztás itt:

A Nógrád Vármegyei Tűzoltó Szövetség 32, míg a szlovákiai Nagykürtösi Járás két tucat önkéntes egyesülettel büszkélkedhet, a határ közelsége, a jó terepismeret és a közös fejlődés tartja együtt évek óta őket.

Szemerádi Zoltán, elnök, Nógrád Vármegyei Tűzoltó Szövetség: „Nagyon jó kapcsolat van az önkéntes tűzoltók között. Mint ahogy az ünnepségen el is hangzott, még intterreg-es közös pályázatot is nyertek az önkéntes tűzoltó egységek. 15 éve van ez a rendezvényünk. Gyakorlatilag ez egy őszi, nyár végi, őszi rendezvény, valamelyik Ipoly hídnál. Tehát Balassagyarmaton csináljuk pár éve, de előtte például Szécsény-Pősténypusztánál egy másik Ipoly híd van, ott is lebonyolításra került több alkalommal ez a rendezvény. Ez egyrészt egy találkozó, gyerekeknek is nagyon sok program van. Illetve egy tűzoltó verseny is van természetesen, ahol összemérheti a szlovák és magyar önkéntesek a tudásukat.”