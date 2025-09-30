Keresés

2025. 09. 30. Kedd
Radar – Nemzetközi migrációs csúcstalálkozót tartottak Szegeden + videó

2025. szeptember 30., kedd 17:30 | HírTV

Az azóta eltelt tíz év mérlegét vonták meg Szegeden, ahol a Mathias Corvinus Collegium és a Migrációkutató Intézet közösen szervezett nemzetközi fórumot, bevándorláskutatók és szakértők részvételével.

Marsai Viktor - igazgató, Migrációkutató Intézet: "Ne felejtsük el hogy a migrációs válság az nem csak Magyarországot érinti 10 éve folyamatosan, hanem ez egy európai, sőt globális válság. Ezért van az hogy nemcsak magyar, nemcsak európai hanem amerikai előadók is vannak itt hiszen egy globális kihívásra globális válaszokat kell adnunk."

A déli kerítés nemcsak fizikai akadályként szolgált, hanem politikai üzenetet is hordozott: a nemzeti szuverenitás és az állampolgárok védelme minden körülmények között elsőbbséget élvez.

A magyar döntés akkor heves bírálatokat váltott ki, de mára egyre több ország ismeri el, hogy a határvédelem nélkülözhetetlen eleme a biztonságpolitikának. A szegedi tanácskozáson többször hangsúlyozták: az elmúlt évtized tapasztalatai igazolták a magyar álláspontot.

