Radar – Nemzetközi migrációs csúcstalálkozót tartottak Szegeden + videó

Marsai Viktor - igazgató, Migrációkutató Intézet: "Ne felejtsük el hogy a migrációs válság az nem csak Magyarországot érinti 10 éve folyamatosan, hanem ez egy európai, sőt globális válság. Ezért van az hogy nemcsak magyar, nemcsak európai hanem amerikai előadók is vannak itt hiszen egy globális kihívásra globális válaszokat kell adnunk."

A déli kerítés nemcsak fizikai akadályként szolgált, hanem politikai üzenetet is hordozott: a nemzeti szuverenitás és az állampolgárok védelme minden körülmények között elsőbbséget élvez.

A magyar döntés akkor heves bírálatokat váltott ki, de mára egyre több ország ismeri el, hogy a határvédelem nélkülözhetetlen eleme a biztonságpolitikának. A szegedi tanácskozáson többször hangsúlyozták: az elmúlt évtized tapasztalatai igazolták a magyar álláspontot.