Radar – Nemzeti emlékhely Sárospatakon

A sárospataki vár az észak-keleti régió egyik kiemelt turisztikai látványossága. A Rákóczi család központja ma is rengeteg látnivalót kínál az érdeklődőknek. Maga a váregyüttes a 16. században épült a Perényi család jóvoltából.

II. Rákóczi Ferenc életének három fázisát kapcsolhatjuk a várhoz. A többféle színes kiállítást végigjárva megismerkedhetünk a dinasztia fejlődésével és jelentőségével. Maga a Rákóczi Múzeum 1950-ben alakult meg.

Sárospatak földrajzi elhelyezkedéséből adódóan is remek központként szolgált a Rákócziaknak, hiszen összekötötte Erdélyt és a királyi Magyarországot. A birtok a szabadságharcban is nagy jelentőséget kapott. Idén kerek évszámot is ünnepelhetünk, hiszen 320 évvel ezelőtt történt a Rákóczi szabadságharc zászlóbontása.