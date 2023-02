Megosztás itt:

Nagyon nagy igénybevételnek vannak most kitéve, hiszen versenyt kell futniuk az idővel. Egy nap akár 8 órát is dolgoznak a romok között. Stábunk a Mancs a kézben Egyesületnél járt, ahonnan most két kutya is szolgálatot teljesít Törökországban. Utánajártunk, hogy készítik fel a kutyákat az eltűnt emberek keresésére.

HírTV