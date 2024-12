Radar – Ne legyen élő állat a karácsonyfa alatt + videó

Megosztás itt:

A karácsony a szeretet, az összetartozás és persze az ajándékozás ideje is. A legtöbben ilyenkor igyekeznek valami olyasmivel előrukkolni a fa alá ami tényleg nagy örömet okoz.

Vannak akik meglehetősen a zsebük mélyére nyúlnak, hogy minél jobb és több ajándékot vehessenek, vannak azonban rengetegen olyanok is akik felelőtlen döntésre szánják rá magukat. Ilyen lehet sok esetben egy kisállat is, hiszen az apró partner amellett, hogy persze aranyos, rengeteg odafigyeléssel, pénzzel és idővel is jár.

A háziállatok hatalmas odafigyelést igényelnek függetlenül attól, hogy lakásban vagy kertes házban élünk.

Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy hozzátartozójának az életéből nagyon hiányzik egy kisállat, az ragadja karon szerettét és vigye el egy állatmenhelyre, ismerkedjen meg az állatokkal és a velük járó felelősségekkel is.