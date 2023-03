Radar - Naponta nő a harmadik világháború veszélye

Megosztás itt:

Bahmut. Füstfelhő és lakhatatlanná vált, megrongált épületek, ameddig csak a szem ellát. Az ukránok akár 4 és fél ezer embert veszíthettek csak az elmúlt egy hétben a városért folytatott harcokban – legalábbis a Ria Novosztyi Andrej Maracsko szerint. A portál közlése, hogy másfél ezer katona meghalt, háromezren pedig megsebesültek, ezeknek húsz százaléka súlyosan, így ők nem térhetnek vissza a frontra.

De Melitopolban sem jobb a helyzet, ahol több robbanás is volt az oroszok által megszállt városban, jelentette Ivan Fedorov polgármester, aki azt is jelezte, hogy a robbanások következtében megrongálódott egy orosz rendfenntartók által elfoglalt épület is. Sőt az ukrán vezérkar azt közölte, hogy katonáik több mint 60 orosz támadást vertek vissza az elmúlt nap.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő Napindító című műsorunkban pedig arról beszélt, hogy naponta nő az esélye annak, hogy kirobban a harmadik világháború.

Orlando Bloom pedig Ukrajnába látogatott. A Gyűrűk Ura trilógia sztárja több iskolát valamint családot is felkeresett Kijevben, és természetesen Volodimir Zelenszkijjel is találkozott. A megbeszélésen a brit színész Putyint a Harry Potter című sorozat fő gonoszához Voldemorthoz hasonlította és kihangsúlyozta, hogy lenyűgözi az ukrán nép összetartása és bátorsága, amit követendő példának tart.