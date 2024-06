Radar - Naponta egy magyar család veszíti el a megtakarítását a csalók miatt + videó

Megosztás itt:

A kiberbűnözőket mindig vonzzák az olyan sportesemények, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek. Ilyen lesz az idei labdarúgó Európa-bajnokság is. Úgyhogy fel kell készülnünk, mert 2018-ban, illetve 2022-ben a labdarúgó-világbajnokság ideje alatt is számtalan olyan applikáció, illetve honlap vált ismertté a hatóságok előtt, amelyek olyan csalási módszerekkel lettek létrehozva, illetve olyan csalási módszereket vetettek be, amelyeknek köszönhetően nagyon könnyen az ember azt hihette, hogy tényleg valóban a FIFA vagy az UEFA-nak a valid oldalain vannak.

Nagyon észnél kell tehát lenni, hiszen ezek a kamu oldalak mindig jobbnál jobb ajánlatokkal bombázzák a felhasználókat.