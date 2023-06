Radar – Motorcsónak tábor gyerekeknek

Megosztás itt:

Márkó 6 éve motorcsónakozik, és már 2 világbajnokságon is részt vett. Tervei szerint a világbajnoki címig meg sem áll.

Jobban kell mennem a pályán, a sebesség az megvan, csak a bójákat nem szabadna annyira elütögetni – mondja az ifjú versenyző.



A jövő bajnokai Jelinek Roland keze alatt formálódnak, mind a 8 gyerek személyes máshol tart a fejlődésben és ennek megfelelően látja őket instrukciókkal.

Különböző kategóriájú, korosztályú gyerekeket próbálunk megtanítani a motorcsónak versenyzésre, az egész technikai résznek a megismerésére, a víznek a megismerésére, és ennek a fejlődését itt már napok alatt is lehet látni, akinek van egy kicsi affinitása és érzéke hozzá, ő nagyon nagy fejlődésnek tud indulni egy pár nap alatt – mondta Jelinek.



Két különböző típusú motorcsónakkal gyakorolnak a gyerekek, érdekesség, hogy a kezdők csónakjai technikailag nehezebben kezelhetők, mint az idősebb korosztályé. 5 funkciót kell ellátniuk egy kézzel. Ami pedig a felszerelést illeti, nemcsak a motorcsónak van, a bukósisak és mentőmellény is kötelező darab. A kezdők csak felügyelettel szállhatnak vízre, és az öböl végében az edzés befejeztéig egy csónak őrködik, hogy nehogy a nyílt vízre sodródjanak a gyerekek. A feladatok ugyan technikásak , de nagy veszélyeket nem rejtenek.



A motorcsónakozásban, mint versenysportban élen jár Magyarország, mégis egyre szűkül a vízfelület, ahol szívesen látják őket, és ez néha megnehezíti a logisztikát a szövetség számára. Első sorban saját erőből rendezik a hazai versenyeket és segítik a sport méltó fennmaradását az országban. A lehetőségeket és a jövőképet pedig igyekeznek megadni az utódoknak, hogy majdan újabb magyarok tehessék le védjegyük akár a Forma 1 vízi világában is.