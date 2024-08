Radar – Mobilmentesen indulnak az iskolák a jövő héten + videó

Radar – Ebből a kilátóból a legszebb a Balaton + videó

A nyári szezon végén is érdemes a Balatonra utazni - például el lehet látogatni a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpontba, amelynek a kilátójából lenyűgöző látvány tárul elénk: tiszta időben szinte az egész Balatont látni lehet Akarattyától Keszthelyig. Az épületben pedig az interaktív kiállítás a Balaton hajózástörténetét mutatja be - de megismerhetjük például a viharjelzéseket is, és megtanulhatunk különleges hajócsomókat is kötni.