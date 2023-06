Radar - Miről mesélnek a történelem maradványai?

Megosztás itt:

Az archeológia vagy régiségtan az a tudomány, amely a múlt tárgyi emlékeit kutatja. A szakkifejezés eredete egy görög kifejezésből ered, amely valamilyen történet elbeszélését jelenti. A felfedezett, évezredek óta a föld alatt lapuló ősi maradványok, újabb és újabb történeteket mesélnek. A mesék pedig érdeklik az embereket.

Májusban Egyiptomban számoltak be új felfedezésről. Gíza tartományban találták meg az ókori Egyiptom egyik legnagyobb temetkezési helyén az emberi és állati mumifikációhoz szükséges teljes eszköz készletet. A leletegyüttes, körülbelül az időszámítás előtti 380-as évekből származik. Ugyan ott, két eddig nem ismert sírkamrát is feltártak. Az új leletek sokat mesélnek Egyiptom múltjáról. De nagy turisztikai lehetőséget is jelent.

Pár kilométerrel arrébb, még márciusban a gízai Nagy Piramis főbejárata mögött egy kilenc méter hosszú rejtett folyosót fedeztek fel, amely további leletekhez vezethet. A régészet tudománya sem kerülheti meg a modern technológiát a siker érdekében. 2015 óta fejlett eszközökkel, többek között szkennerek és endoszkópok segítségével tekintenek be a piramisok belsejébe.

Peruban is fontos információval bővült az ősi kutúra ismerete. Nemrég jelentették be helyi régészek, hogy egy 4000 éves templomot találtak a Miraflores régészeti lelőhelyen. A szakértők szerint az U alakú templomban az emberek vallási szertartásokat végeztek.