Radar – Mindenmentes helyett természetest! + videó

Életmód kérdése is az, hogy mit fogyasztunk, milyen élelmiszereket vásárolunk, és nagyon oda kell figyelnünk az üzletekben, hiszen rengeteg olyan élelmiszer van ami a nevével is megtéveszthet bennünket, hús pótló vannak, vegánnak kikiáltott hamburgerek, és különböző ilyen kolbásszerű ennivalók, tejtermékek között vannak tejtől kezdve a sajt utánzatokon át a legkülönbözőbbek, és szerintem minden olyan élelmiszer amely a természetes eljárástól eltér, ami nevében megtévesztő az igazából, hamisítvány élelmiszer imitációnak tekintendő, és ezt láthatjuk az üzletekben is hiszen hogyha megnézzük a feliratokat, sajnos gyakran elég apró betűvel szerepelnek a termékeken akkor aggasztó a különböző adalékanyagok, tartósítószerek, aromák, állományjavítók, emulgálószerek, térhódítása.