Radar - Minden szem az Egyesült Államokon + videó

Az Amerikai Egyesült Államokban november 5-én, kedden zárul az elnökválasztás, a legtöbb tagállamban ugyanis már hetek óta lehet szavazni. Amerikában 1845 óta rendszerint november első keddjén tartják az elnökválasztást, a regisztrált szavazók száma körülbelül 168 millió.

Természetesen a HírTV-n is folyamatosan nyomon követjük az eseményeket. 22.30-kor kezdődik az Amerika választ című műsorunk. Stúdiónkban ifj. Lomniczi Zoltán és Törcsi Péter elemzik az eseményeket, és szolgáltatják a szakértői véleményeket. A műsorban élőben kapcsolnak Amerikába, ahonnan elemzők számolnak be a legfrissebb részletekről. A Trump vagy Harris című műsorunkban már megismert formátum a választási műsorban is folytatódik, ugyanis fiatalok is kérdezhetnek és elmondhatják véleményüket.