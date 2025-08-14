Radar – Minden másodperc számít, amikor a sziréna megszólal + videó

Megosztás itt:

De a harc az idővel is izgalmas, amikor minden másodperc számít, amikor a sziréna megszólalásától számítva 2 perc áll a tűzoltó rendelkezésére, hogy elhagyja a laktanyát.

Dóka Imre helyettes szóvivő, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: "Ha az idei évet nézzük 2025-ben, akkor július közepéig el tudom mondani azt, hogy például szabadtéri tűzesetek száma csaknem hétezer olyan esemény volt, amikor a szabad területen kellett beavatkozniuk tűzoltás következtében a tűzoltóknak. Ez azt jelenti, hogy itt elsősorban mezőgazdasági területek, erdő és vegetációs területek égtek. Hogyha a lakástüzeket nézzük július közepéig, akkor csaknem 3500-at is meghaladó számot tudok említeni, amikor lakóingatlanokban csaptak fel a lángok."