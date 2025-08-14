Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 14. Csütörtök Marcell napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar – Minden másodperc számít, amikor a sziréna megszólal + videó

2025. augusztus 14., csütörtök 17:35 | HírTV

Szinte minden kisfiúnak van egy korszaka, amikor tűzoltó szeretne lenni. Ha másért nem is de az egyenruháért, a szirénázó tűzoltóautóért, az 5,5 méter magas csúszdáért.

  • Radar – Minden másodperc számít, amikor a sziréna megszólal + videó

De a harc az idővel is izgalmas, amikor minden másodperc számít, amikor a sziréna megszólalásától számítva 2 perc áll a tűzoltó rendelkezésére, hogy elhagyja a laktanyát.

Dóka Imre helyettes szóvivő, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: "Ha az idei évet nézzük 2025-ben, akkor július közepéig el tudom mondani azt, hogy például szabadtéri tűzesetek száma csaknem hétezer olyan esemény volt, amikor a szabad területen kellett beavatkozniuk tűzoltás következtében a tűzoltóknak. Ez azt jelenti, hogy itt elsősorban mezőgazdasági területek, erdő és vegetációs területek égtek. Hogyha a lakástüzeket nézzük július közepéig, akkor csaknem 3500-at is meghaladó számot tudok említeni, amikor lakóingatlanokban csaptak fel a lángok."

További híreink

Orbán Viktor is megszólalt Demjén Ferenc balesete kapcsán

Budai Gyula: A nyomozati iratok nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a nyomozás érdekeit + videó

Kőkemény földrajzi-kvíz: mennyit tudsz Magyarország hegyeiről, folyóiról és városairól?

Magyar Péter nem áll le, műbalhéra készül Székesfehérváron

„Tudom, te forrón szereted…” – Nincs vége! Kíméletlenül egymásnak ugrottak a TV2 sztárjai

Bayer Zsolt: Látlelet

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

Orvosi vizsgálatra készülnek Liverpoolban; bejelentés Ronaldóéknál? – csütörtöki transzferhíradó

Hatalmasat nyert a Fradi itthon

További híreink

Hatalmasat nyert a Fradi itthon

Ukrán atomtámadással fenyegették meg a moszkvaiakat

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak
2
Súlyos következményekkel nézhet szembe Vlagyimir Putyin, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe + videó
3
Az alaszkai amerikai-orosz csúcs előjátékaként Trumpék feloldanak párat az Oroszország elleni szankciók közül
4
Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó
5
Holttestek lebegtek a Szajnában
6
Drogválság temeti Skóciát
7
Orbán Viktor: Nekem csak egy barátom van, a magyarok
8
Napindító: Rendkívüli, virtuális csúcstalálkozót tartottak az európai vezetők + videó
9
Fordulat az időjárásban
10
Monitor - Magyar Péter a Takács Péter által alapított Digitális Polgári Kört kritizálta Siófokon + videó

Legfrissebb híreink

Radar – Főszerepben az étolaj + videó

Radar – Főszerepben az étolaj + videó

 Világszerte számtalan konyhában jelenik meg az étolaj, azonban annak többszöri felhasználása az emberi egészségre káros hatással bír, nem is beszélve a környezetünkre gyakorolt ártalmairól.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Radar – Igaz vagy hamis? + videó

Radar – Igaz vagy hamis? + videó

 A világ több pontján is közkedvelt szórakozás az óriási orkákat mutatványozás közben nézni. Egészen addig, amíg nem fullad tragédiába. Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas felvételek láthatóak!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!