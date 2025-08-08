Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 08. Péntek László napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar - Minden harmadik falat a kukában végzi + videó

2025. augusztus 08., péntek 18:00 | Hír TV

Mai riportunkban feltárjuk az élelmiszerpazarlás rejtett valóságát: hol bukik el a rendszer, mit rontunk el mi magunk, és hogyan lehetne mindezt megfordítani – már a következő bevásárlásnál.

  • Radar - Minden harmadik falat a kukában végzi + videó

További híreink

Kegyetlenül leszámolt volt szerelmével L.L. Junior

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

Mi történt? Nyoma veszett Visváder Tamásnak, senki sem tudja, hol lehet

Eldőlt Lisztes Krisztián sorsa? Óriási bejelentést tehet a Fradi

Mennyire vagy művelt? Ha tízből ötöt eltalálsz, műveltebb vagy az átlagnál - Kvíz

Szexviccet sütött el az ukrán elnök a Paks kiütése után az öltözőben + videó

Ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter terjeszt + videó

Sokkoló hír: Lewis Hamilton ismét csapatot válthat

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

További híreink

Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó

Sokkoló késelést történt Szolnokon

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen
2
Nemzetközi Büntetőbíróságra küldenék Giorgia Melonit + videó
3
Már Mexikó is riadót fúj London miatt
4
Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó
5
Ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter terjeszt + videó
6
Kikapott az ETO FC Svédországban
7
Háború Ukrajnában: Napokon belül találkozhat egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin + videó
8
Nemzetközi források szerint Magyarország is versenyben van a Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszínéért
9
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
10
Sokkoló késelést történt Szolnokon

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!