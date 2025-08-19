Radar – Minden eddiginél grandiózusabb látvány: a Szent István-napi tűzijáték + videó
2025. augusztus 19., kedd 19:59
| HírTV
Csaknem 46 ezer pirotechnikai effekt, fényfestés és drónshow bontja majd ki a magyar nemzet történetét a folyó felett. A látványos előadás nem pusztán show lesz, hanem dramatizált történetmesélés is – zenével, narrációval, és a magyarság örökségével a középpontban.
Magyar Péter a mai napon többször is kiírta a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nyaral, és nem tesz semmit a béke előremozdítása érdekében. Eközben Magyarország miniszterelnöke az uniós vezetőkkel tárgyalt videókonferencián a Karmelita kolostorból, miniszterei társaságában – számolt be a Magyar Nemzet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Vannak csupán kellemetlen, de nagyon kártékony inváziók is, amikor minden élelmiszer növényt kipusztítanak a rovarok. Hazánk egyik településének kis utcájában augusztus elején különös látványra ébredtek a lakók.