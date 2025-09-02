Radar - Mi kerüljön az uzsonnás dobozba? + videó

Egy gondosan összeállított tízórai nem csupán az aznapi energiáról szól, hanem a gyermekek egészségről is. Hogy mit kerül a kisiskolások uzsonnás dobozába, az sokkal nagyobb körültekintést igényel, mint elsőre gondolnánk.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A villamosenergia-hálózat megbízhatóságának alapja, hogy a termelés és a fogyasztás folyamatos egyensúlyban legyen. Ennek hosszú távú fenntartása érdekében az állam egyre nagyobb hangsúlyt helyez az energiatárolási megoldások fejlesztésére.
A Duna ilyenkor tele van élettel. De a felhőtlennek tűnő pillanatok mögött ott lapul a veszély – és a szabályszegés. Most a Vízirendészet munkájába engedünk betekintést, nem máshol mint Közép-Európa legnagyobb folyóján, a Dunán.