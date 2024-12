Radar – Mézeskalács recept az ükszülőktől + videó

Az adventi időszakban nagy figyelmet kap a jótékonykodás és ajándékozás. Nagylelkű felajánlással gazdagodott az Országos Onkológiai Intézet is. Az Intézet alapítványa ismét jelentős adományt kapott a Megyünk Előre Alapítványtól, amely nagyban hozzájárul a betegek kényelmének és a kezelések hatékonyságának javításához.

A nyírségi Ópályi hazánk leghátrányosabb helyzetű települése, ahol most egy kormányprogramnak köszönhetően egészségügyi szűrőprogramot valósított meg a SZÍVSN betegegyesület. A 4. stációjához érkezett szűrőprogram az egyik legfontosabb a kardiovaszkuláris betegségek megelőzésében a Kelet-Magyarországi régióban, de a feladat nem könnyű.

Radar – Süss mosolyt! + videó

Melegséget, szeretetet és derűt visznek a kórházak rideg falai közé a piros orr bohóc doktorok. Védjegyük a mosoly, amelyet most meg is süthetünk, hiszen minden támogató megkaphatja ajándékba a Süss mosolyt receptkönyvet. Így biztos, hogy az ünnepek is vidáman telnek majd.