Radar – Mesterséges intelligenciával a jövő felé + videó

Megosztás itt:

Manapság azt látjuk, hogy a gazdaság minden egyes szereplője, minden egyes szektora valamilyen kérdést tud megfogalmazni az AI-jal kapcsolatban. Vannak, akik már minden napjukban használják, vannak olyan szektorok, mint a médiaipar, a zeneipar, ahol már úgy használják a mesterséges intelligenciát, hogy nem is tudjuk, csak azután élvezzük annak hatást, de vannak olyan iparág, akik most is még várnak vele.

Többek között dr. Jeni László Attila kutatóprofesszor is ismertette, hol áll most a tudomány az emberi gesztusok és érzelmek átültetésével a robotikába. Mint fogalmazott: "Egyik tipikus példa, amit megmutattam, az egy ilyen asszisztent rendszerből, ami látássérült embereknek segít megérteni az emberek viselkedését, milyen aktivizációt adhatnak, fordítva át szavakra. A másik alkalmazási terület, az a pszichológiában és a pszichiátriában, a számításnál egyszerűen megmutatom, hogy mennyi a depressziós szintje egy embernek, és hogyan lehet ezeket különböző mélyagyi stimulációval kezelni."

Több előadás fókuszált az egyre népszerűbb chat gpt-re, amelyet Kohári András, a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont munkatársa elemzett.