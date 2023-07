Radar - Mesterséges intelligencia készített italt

Megosztás itt:

A mesterséges intelligencia az elmúlt hónapokban szinte minden háztartásba betette a lábát valamilyen módon. A napokban pedig az egyik legnagyobb hazai energiaital gyártó cég dobott piacra egy mesterséges intelligencia által készített italt.

Az MI által megtervezett ital gyártását csak ebből a szuper biztos helyiségből lehet irányítani. Magát a szobát is a mesterséges intelligencia tervezte, valamint a receptúra másolatát elküldte egy svájci trezorba. Attól ugyanakkor nem kell tartani, hogy a gépek átveszik a hatalmat az emberek felett.

A mesterséges intelligencia még meg is tudta kóstolni a terméket, ugyanis digitális kóddá formálták azt. Több, mint 60 országba szállítanak energiaitalokat, az MI pedig a fogyasztói szokásokat is figyelembe vette a tervezésnél. A márka mindig törekszik az újításra, de ez tartogat kihívásokat is.

Az új energiaital végül tutti-frutti és bogyósgyümölcs ízesítést kapott. A vásárlók pedig hamarosan a boltok polcain is találkozhatnak vele.