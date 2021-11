Radar - Mesebeli villamos

Már több mint 830 ezren vették fel a vakcinát az oltási akcióban

Eddig több mint 830 ezren vették fel a vakcinát a múlt hét óta tartó oltási kampányban, közülük 681 ezren a harmadik, 102 ezren pedig az első adagot. A szakemberek továbbra is arra biztatnak mindenkit, hogy oltassa be magát, hiszen a vakcina felvételével elkerülhető a betegség súlyos lefolyása. A megerősítő oltás pedig hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen veszélyesebb az esetleges 5. hullám. Hamarosan megkezdődhet a gyermekek oltása is.