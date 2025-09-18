Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 18. Csütörtök Diána napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar – Merj lépni fájdalom nélkül! + videó

2025. szeptember 18., csütörtök 17:33 | HírTV

Mi van akkor, ha valamelyik testrészünk, például a lábunk, vagy akár a sarkunk fájdalma akadályoz meg a kívánt lépésszám megtételében?

  • Radar – Merj lépni fájdalom nélkül! + videó

Dr. Szegheő Péter, orvosigazgató, Ormos Intézet: "Ha már azt nézzük, hogy valaki nem megfelelő cipőben fut kemény talajon, és folyamatosan oda csapja a sarkát a földhöz, akkor előbb-utóbb valami reakció lesz rá. Hogyha a lábnak a boltozati rendszere nem úgy fejlődött, vagy nem úgy alakult, ahogy kéne, az is. És érdekes módon az is probléma, hogyha valakinek lapult a hosszanti boltozata, meg az is, hogyha nagyon nem lett, hogyha valaki túlságosan nagy test súlya, terheli folyamatosan a sarkát, az is tud fájdalmat csinálni. Ha mondjuk egy vastag, merev talpú cipőben hajlítás nélkül jár, az is tud ilyet csinálni."

További híreink

Nincs több kifogás! Már ezért is büntethet a rendőrség

Levélben fordult a MOME rektorához a Fidesz országgyűlési képviselője Balázs András ügyében + videó

Felejtsd el a serpenyőt! Így készíthetsz tökéletes francia pirítóst!

„Miért kell ezt elviselnem?” – kifakadt az Atlético edzője a Liverpool elleni vereség után

T. Danny megszólalt az orra állapotáról: mindent bevallott!

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Csütörtöki sportműsor: hat BL-csata, pályán a Veszprém a férfi kézi BL-ben

Jövő héten dönthet az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogáról + videó

További híreink

Jövő héten dönthet az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogáról + videó

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Kamu casting? Magyar Péter már előre leosztotta a lapokat

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt
2
Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó
3
Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó
4
Futóbolond vagy zseniális háttérember? Kiderül, ki is valójában Tarr Zoltán
5
Jövő héten dönthet az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogáról + videó
6
Botrány! Káosz jöhet Budapesten: az Állami Számvevőszék szerint fizetésképtelenné válhat a főváros
7
Saját otthonában foglalták le Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét + videó
8
Kamu casting? Magyar Péter már előre leosztotta a lapokat
9
Folyamatosan üríti ki az illegálisan elfoglalt ingatlanokat az olasz kormány + videó
10
A brüsszeli terv veszélyére hívta fel a figyelmet a miniszterelnök

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Radar – Reménytelen küzdelem + videó

Radar – Reménytelen küzdelem + videó

 2022. június 27-én a reggeli órákban leomlott a Jókai utca 1. alatti lakóház homlokzata. Nikolett élete ott, abban a pillanatban szinte megsemmisült. Álma, hogy balerinaként dolgozhasson, szertefoszlott.
Radar – Trump a windsor-i kastélyban + videó

Radar – Trump a windsor-i kastélyban + videó

 Mesés estélyik és végtelen mennyiségű kitüntetés-tartsanak velünk, és megmutatjuk, mi várta Donald Trumpot a ködös Albionban a történelmi jelentőségű brit-amerikai csúcstalálkozón.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!