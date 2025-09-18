Radar – Merj lépni fájdalom nélkül! + videó

Megosztás itt:

Dr. Szegheő Péter, orvosigazgató, Ormos Intézet: "Ha már azt nézzük, hogy valaki nem megfelelő cipőben fut kemény talajon, és folyamatosan oda csapja a sarkát a földhöz, akkor előbb-utóbb valami reakció lesz rá. Hogyha a lábnak a boltozati rendszere nem úgy fejlődött, vagy nem úgy alakult, ahogy kéne, az is. És érdekes módon az is probléma, hogyha valakinek lapult a hosszanti boltozata, meg az is, hogyha nagyon nem lett, hogyha valaki túlságosan nagy test súlya, terheli folyamatosan a sarkát, az is tud fájdalmat csinálni. Ha mondjuk egy vastag, merev talpú cipőben hajlítás nélkül jár, az is tud ilyet csinálni."