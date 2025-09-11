Radar – Merénylet- Családja szeme láttára lőtték le a fiatal aktivistát + videó

Megosztás itt:

Az amerikai, jobb oldali patrióta szívesen, félelem nélkül vitázott diákokkal kényes témákról: klímaváltozásról, a transznemű identitásról, a fegyvertartásról és a családi értékekről.

Charlie Kirk „bűne” mindössze annyi volt, hogy nyíltan vállalta konzervatív-keresztény értékeit, és rendszeresen, óriási tömegek előtt állt ki véleményével.

FRáadásul fontos szövetségese volt Donald trump-nak, így egy különös, Európában nem ismert jelenség volt a konzervatív oldalon.

Charlie Kirk a délben kezdődő rendezvény első előadója volt, hatalmas tömeg előtt, egy fehér sátor alatt tartott előadást.