Radar – Mentés vízen és vízben + videó

Bagyó Gergely hajóvezető, búvár, Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat: "Vízimentőnek nagyon komplex a feladata. Mondhatni, hogy melyik típusú vízimentő. Alapvetően strandi vízimentők vagyunk mindannyian.

Úgy kezdtük mi is a pályafutásunkat. A strandi vízimentő a strandokon lát el szolgálatot, küldözők biztonságáért. A másik fajta vízimentő az a matróz.

Ők a mentőhajóinkon látnak el szolgálatot. És akkor úgymond a harmadik és a negyedik kategória, pedig a hajóvezető és a búvár, az pedig igazából nevéből adódóan magába is foglalja a tevékenységét. Hajót vezet és búvárkodik."

Felmerül a kérdés, hogy télen mit csinálnak a vízimentők. Nos, a hideg évszakban sem áll meg a munka, hiszen a 12 hajó karbantartása, a következő szezon szervezése és a téli ügyelet bőven ad feladatot a csapatnak.

A szakszolgálatnál egy nyári napon 100-130-an dolgoznak. A búvárszolgálatatot 8-10 fő látja el önkéntes alapon.