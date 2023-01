Radar - Mennyire káros az enyhe tél Magyarországon?

Megosztás itt:

Kutasi Tamás méhészmester 36 éve űzi a szakmát, így szinte már mindent is látott, ami a méhészkedést illeti, szerinte a klímaváltozás okozta enyhe tél valóban nehezítő körülmény a számukra.

A méhész szerint nem csak a korai generációváltás a gond, hanem például az akácfa korai rügypattanása is hordozhat veszélyt.

Megyeri Szabolcs pedig 14 éves kora óta foglalkozik növényekkel, saját bevallása szerint az enyhe tél bizony a kertész életét is megnehezíti.

Stábunknak elmondta azt is, hogy Magyarország éghajlata mindig is változékony volt, de az utóbbi években, évtizedekben a szélsőségek felerősödtek, valamint, elárulta azt, hogy neki is több millió forintot kell költenie a klímaváltozás elleni harcra.