Radar – Méltón a Szent Koronához, méltón a hazához + videó

A hazához méltón! A Magyar Honvédség és azon belül a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár jelmondata akár ez is lehetne.

Ugyanilyen fegyelemben és ha lehet még nagyobb elhivatottsággal teljesíti szolgálatát a Koronaőrség, amely 24 órában őrzi a Szent Kronát az Országház kupolatermében.

Napi feladataik közé tartozik a magyar lobogó őrzése, fel- illetve levonása a Kossuth téren. Legnemesebb küldetésük pedig a Szent Korona védelme, amelynek hagyománya immár 560 éves.

A Magyar Honvédség koronaőrei 2011-től látják el szolgálatukat a kupolacsarnokban, amelyhez nemcsak belső tartás, de bizony fizikai rátermettség is szükséges.