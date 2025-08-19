Keresés

Radar

Radar – Méltón a Szent Koronához, méltón a hazához + videó

2025. augusztus 19., kedd 18:06 | HírTV
Szent Korona testőrség koronaőr

Az egyetlen díszegyenruhát viselő alakulat a Magyar Honvédségben a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, amelynek alegységei olyan feladatokat látnak el, amelyekben kifejeződik Magyarország nemzeti identitása. Most bepillanthatnak az Oországházban szolgálatot teljesítő Koronaőrség és a Sándor-palota protokolláris védelmét biztosító Gyalogos testőrség mindennapi feladataiba.

  • Radar – Méltón a Szent Koronához, méltón a hazához + videó

A hazához méltón! A Magyar Honvédség és azon belül a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár jelmondata akár ez is lehetne.

Ugyanilyen fegyelemben és ha lehet még nagyobb elhivatottsággal teljesíti szolgálatát a Koronaőrség, amely 24 órában őrzi a Szent Kronát az Országház kupolatermében. 

Napi feladataik közé tartozik a magyar lobogó őrzése, fel- illetve levonása a Kossuth téren. Legnemesebb küldetésük pedig a Szent Korona védelme, amelynek hagyománya immár 560 éves.

A Magyar Honvédség koronaőrei 2011-től látják el szolgálatukat a kupolacsarnokban, amelyhez nemcsak belső tartás, de bizony fizikai rátermettség is szükséges.

