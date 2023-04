Megosztás itt:

A jubileumi koncert vendégfellépője Kökény Attila lesz zenekarával. Régi álma valósul meg az ország egyik legjobb énekesének. Most végre együtt lépnek színpadra, és Kökény Attila saját dalait hallhatja majd a közönség, de az énekes azt is elárulta, hogy néhány Máté Péter dal is felcsendül majd.