Radar - Megújult az élménytábor

A Belügyminisztérium Gazdaságélénkítő Programjának keretében több, mint 250 millió forintból megtörtént a tábor főépületének felújítása, benne pedig modern konyha kialakítása.

Nyolc faházat elbontottak, melyek helyére 7 új épült, megfelelő hőszigeteléssel, fürdő helyiséggel és mini konyhával.

A Dédestapolcsányhoz közeli Bánvölgyi Élménytábor évtizedek óta nyújtott természetközeli táborozási lehetőséget a turisták és a gyermekcsoportok számára. A pihenésre vágyók, a város zajától távol, kiváló lehetőséget találhatnak itt az aktív és passzív pihenésre, hiszen az 1,9 hektáron, a Bükki Nemzeti Park területén elhelyezkedő közösségi tér közvetlen közelében fut a Bükk hegység több túraútvonala, és nem messze található a Lázbérci víztározó.

Az eseményen beszédet mondott Réthy Pál a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára is. A politikus kiemelte, hogy folyamatosan erősödik a hazai turizmus, ezt pedig a fejlesztéseknek is követniük kell.

A Bánvölgye élménytábor egyébként már a második világháború előtt is táborként üzemelt. Az önkormányzat üzemeltetése alatt is sokan fordultak meg itt, de a kor előrehaladtával mindenképp szükség volt egy komolyabb felújításra, ami most kezdődött meg. Dédestapolcsány polgármestere a kezdetekről is megemlékezett.

A beruházással tovább szeretnék növelni a térség turisztikai vonzerejét, hiszen sokan vágynak arra, hogy a természet közelségében pihenhessék ki a hétköznapok fáradalmait.