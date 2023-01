Radar - Megújul a háziorvosi ügyeleti rendszer

Megosztás itt:

Az Országos Mentőszolgálat számára nem újdonság, hogy háziorvosi ügyeletet is ellát. És most az eddigi tapasztalatokat egy új rendszerben hasznosítja, amely által a beteg számára is könnyebb feladat lesz az eligazodás.

Egy-egy váratlan egészségügyi helyzetben néha már magunk sem tudjuk eldönteni, hogy hova forduljunk. A 70 éve működő ügyeleti rendszer ugyanis már nem tudta követni az igényeket.

A debreceni mentőállomáson már másfél éve tesztüzemben és sikeresen működik az új ügyeleti rendszer. A diszpécsereknél délután kezdődik a műszak.

A terv szerint egy év alatt épül majd ki az egész ország területén elérhető rendszer, amely egy átlátható úton vezeti végig a beteget az egészségügybe lépve.

A komoly problémákkal vagy balesettel kapcsolatban továbbra is a 112-es segélyhívó marad érvényben, ahonnan a mentésirányítókhoz kapcsolják a bajba jutottat.

A háziorvosi ügyelet persze személyesen továbbra is elérhető a megadott helyeken. Az ügyeleti rendszer diszpécserei pedig a mentőszolgálattal karöltve végzik a munkájukat.