Radar – Megtartják a Szuperkoncertet + videó

Néhány hete jelentette be a hazai lottótársaság, idei ingyenes szuperkoncertjének sztárfellépőjét Ricky Martint. A napokban kialakult arvíz állapotok miatt bizonytalanná vált, hogy megrendezésre kerülhet-e a koncert, végül pozitív döntés született.

"Gondos mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy maga a helyszín fizikailag alkalmas arra, hogy megtartsuk a Szuperkoncertet. Egy éve készülünk rá, és az utolsó hetekben izgatottan néztük az időjárás-jelentést, hogy mi történik, és az elmúlt napok drámai árvízhelyzete is elgondolkodtatott bennünket, hogy mit is tegyünk. Végül úgy döntöttünk, hogy lehet homokzsákokkal is segíteni, és lehet a szuperkoncerttel is segíteni, tehát megtartjuk a Szuperkoncertet" – mondta Máger Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Azok akik a latin amerikai popsztár koncertjére kilátogatnak, minden ott vásárolt sorsjeggyel jó ügyet szolgálnak.