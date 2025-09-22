Radar - Megszólalás, ami karriereket tör ketté - A Jimmy Kimmel-botrány, amit Charlie Kirk halála indított el + videó

A fővárosban zajló történelmi találkozó egyenesen a Brüsszel és Magyarország közötti feszültségre fókuszált. 12 ezer ember hallgatta meg a miniszterelnök szavait, aki kijelentette: hamarosan döntenünk kell. De mi volt a kulcsfontosságú bejelentés, ami alapjaiban változtathatja meg a következő választásokat?

Radar - Ébredj, Svédország! - Tízmilliókkal fizetik ki a migránsokat, hogy elhagyják Európát + videó

Ami egykor a jólét és a biztonság mintaképe volt, ma már a bandaháborúk és no-go zónák rémálmával küzd. Svédország radikális lépésre szánta el magát: egy friss törvényjavaslat szerint akár tízmilliókat is kaphatnak azok a bevándorlók, akik végleg elhagyják az országot. De vajon elég lesz ez a radikális lépés a helyzet kezelésére, vagy már túl késő?