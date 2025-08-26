Radar - Megrázó tragédia került a középpontba Nagydorogon +videó
2025. augusztus 26., kedd 18:00
| Hír TV
Egy kéthetes csecsemő eltűnését jelentette be az édesanyja, ám a keresés szomorú fordulatot vett. A gyermeket holtan találták és a gyilkossággal az anyát gyanúsítják. A települést azóta is sokkolja az eset.
