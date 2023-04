Radar - Meghallgattattak a vízügyes kérdések

Megosztás itt:

A tó vízszintje még ugyan elmarad az optimálistól, de a tavalyihoz képest sokkal jobb a helyzet.

Bor Dániel, az egyik vitorlás tanfolyam oktatója is azt mondja, annyi víz van most a tóban, hogy kifejezetten optimális a hajózáshoz.

Az ideális vízszint most 120 centiméter lenne, tehát körülbelül 10-15 centiméter víz hiányzik a tóból. Egy évvel ezelőtt jóval kevesebb víz volt a Balatonban, hiszen rendkívül aszályos volt a tavasz és a nyár is - ez pedig nehezítette egyebek mellett a vitorlázást is.

Most viszont már majdnem annyi víz van a tóban, mint amennyi kell, hogy legyen.

A Sió-zsilip zárva van és addig biztos, hogy nem nyitják meg, amíg nem lesz elegendő víz a tóban, vagyis nem haladja meg a 120 centimétert a Balaton vízszintje.