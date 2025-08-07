Radar – Megdöbbentő felvétel: illegális lószállítás az M7-es autópályán + videó

Megosztás itt:

Szimicsku László, kommunikációs igazgató, MKIF Zrt.: "Az egyik legutolsó és legérdekesebb ilyen eset az pont a most hétfőn közzétett közösségi médiában megjelent videónk volt, ahol egy hétköznapi utánfutón szállítottak egy lovat, teljesen szabálytalanul. Ugye az ír állat szállításának megvannak a maga szabályai, ezeket nem tartotta beláthatóan a sofőr. Azért is veszélyes ez, mert egy élő állat nem egy egyszerű rakomány, egy zsák krumpli, vannak érzései, reagál a környezetére, és azzal, ahogyan reagál, újabb balesetveszélyes helyzetet képes teremteni, nem mellesleg azért balesetveszélyes maga az is, ahogyan ez a szállítás történt."

Persze nem ez volt az egyetlen ilyen jellegű felvétel. Az NKIF egy külön sorozatot indított hasonló tartalmaiknak, Megáll az ész címmel.