Radar – Megaprojekt Balatonfüreden

Balatonfüred volt szinte az első a települések között, amely sok illusztris nyaralókat vonzott. Blaha Lujza és Jóka Mór is az akkor még csak épülő balatoni várost választották állandó nyaraló helyül.

A part azóta is az aktuális kor igényeinek megfelelően fejlődik. Balatonfüred mindig elsőként állt a fejlesztések és a jövő kihívásai előtt, nem véletlenül az egyik legdinamikusabban fejlődő Balaton parti város.

A városban elindult BALAPORT projekt, egy izgalmas és összetett turisztikai projekt.

A fejlesztő cégcsoport számára a jelenlegi európai inflációs hullám miatt bátorságot igényelt belevágni a munkába.

A projekt a 203 férőhelyes, nagy és modern, elektromos hajók fogadására alkalmas kikötő építésével kezdődött, amit már a tavalyi évben átadtak. Most 23 apartman lakás épül, melynek belsőépítészeti tervei már készen állnak.

A 102 szobás szállodában, komoly tervezői bravúrral, minden szoba a Balatonra néz majd. 3000 nm wellness terület is helyet kap az új létesítményben.

Az új üdülő központot 25 évig egy óriás szálloda lánc üzemelteti miután elkészült. A város komolyan profitálhat a beruházásból.

Balatonfüred célkitűzése, hogy a vidéki konferencia helyszínek között is az első számú célpont legyen. Ehhez a városba konferenciákra, szakmai napokra érkezőket el is kell szállásolni. Az új modern szálloda komplexum is nagy mértékben segíti Balatonfüred hosszú távú elképzelését.

Fazakas György Ybl-díjas építész és csapata álmodták meg a mega projekt látványát. A szakembernek könnyű dolga volt.

Az épület együttes körül igényes zöldterületet alakítanak ki, és épületgépészetileg is a legmodernebb és környezetbarát megoldásokra törekednek. 2025 év végén várható a BALAPORT átadása.