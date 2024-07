Radar - Meg kellett küzdeniük a gyenge széllel + videó

Megosztás itt:

A 6 és fél kilométer hosszú rajtvonalról több mint 500 vitorláshajó rajtolt el csütörtökön 2500 versenyzővel a fedélzeten, és ahogy a felvételen is látszik, ez nem egy erőteljes indulás volt, a szél ugyanis mindössze 2-3 km/órával fújdogálta vitorlákat. Már az elején lehetett sejteni, hogy küzdelmes órák elé néznek a tűzőn napon sokszor szélcsendben ringatózó hajók. Ha nem fúj, akkor ugyanis csak a várakozás marad. Ezt a rajt után egy katamaránról is megerősíttették.

15 katamarán indult az idei nagydíjon, és ahogy mindig, most is végig vezették a mezőnyt a Kékszalag megszokott útvonalán. A versenyzőknek Balatonfüredről indulva először a balatonkenesei, majd a siófoki bóját kell megkerülniük, ezt követően a Tihany-Szántód közötti szoroson , más néven a csövön keresztül kell elérniük a keszthelyi pontot, onnan pedig vissza a füredi célba. Ez légvonalban mintegy 150 km. Ezt a távot hajóosztályonként persze más-más tempóban tudják a teljesíteni a hajók. Vannak nehezebb testű, régebbi típusú hajók, kistestű, könnyű versenyhajók, és rohanógépeknek is nevezett katamaránok is.

Épp ezért nem meglepő, hogy a véghajrá is közöttük zajlott le mintegy 12 órával a rajtot követően, egy nagyon nehéz nap után.

Gyakorlatilag az utolsó métereken verte meg harmadik éve zsinórban bajnok Fifty-fifty a Prospexet, akik már jó ideje az élen hajózva azt hihették, hogy elsőként futhatnak majd be.