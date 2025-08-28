Radar - Meddig aludjunk a gyerekkel? + videó

Radar - Szagmunkások a reptéren + videó

A Radar stábja a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren járt, ahol testközelből figyelhettük meg, hogyan dolgozik a NAV egyik bankjegy- és dohánykereső kutyája. Legyen szó egy szálról vagy egy egész bőröndnyi cigarettáról, Niki előtt semmi sem maradt rejtve.