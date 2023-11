Radar – Matthew Perry és a függőség

Megosztás itt:

A Radar is beszámolt arról, hogy 54 éves korában meghalt Matthew Perry színész, aki a Jóbarátok című sorozatban Chandler Binget alakította. A színész holttestére október 28-án Los Angeles-i házában a jakuzziban találtak rá.

A tavaly magyarul is megjelent, "Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet" című könyvében írt függőségéről, betegségeiről és magányáról is. Itt is nyíltan és őszintén beszél arról, hogy három évnyi forgatásra nem is emlékszik az alkohol és a drogok miatt.

Matthew Perry könyvéből az is kiderült, hogy soha nem nézte vissza a sorozatot, mert évadról évadra meg tudta állapítani, hogy éppen mivel küzdött. A sztár a halála napjáig antidepresszánsokat, szorongásoldó szereket szedett.