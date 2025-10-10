Radar – María Corina Machado kapta a Nobel-békedíjat + videó

Megosztás itt:

A norvég Nobel-bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület döntése szerint az idei díjat María Corina Machado, a venezuelai demokratikus ellenzék vezetője kapta, „a nép jogainak előmozdításáért és a diktatúrától a demokráciáig vezető békés és igazságos átmenetért folytatott fáradhatatlan küzdelméért.

A Nobel-békedíj a világ egyik legnagyobb erkölcsi súlyú elismerése, amelyet Alfred Nobel végrendelete alapján minden évben odaítélnek 1901 óta, Nobel halálának évfordulóján. A díjat azok kapják, akik „a legtöbbet tették a népek közti testvériségért, a hadseregek leszereléséért és a békekongresszusok előmozdításáért.” A kitüntetéshez 11 millió svéd korona, vagyis mintegy 400 millió forintnyi pénzjutalom is jár, de a béke melletti kiállás szimbólumának valódi értéke nem mérhető anyagiakban.