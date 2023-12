Radar - Exkluzív interjú Marco Rossival + videó

Megosztás itt:

"A kulcs, amit már sokszor elmondtam, hogy az erősségünk az, hogy egy csapat vagyunk, együtt vagyunk jók. Ez a szlogenünk már nem tudom mióta, hogy "csakegyütt". Ez leírja, hogy milyen is a csapatunk" - emelte ki a szövetségi kapitány.

Ismét emlékezetes esztendőt zárt tehát a magyar labdarúgás és természetesen a szövetségi kapitány, Marco Rossi is. A 2023-as év azonban más miatt is különleges az olasz szakembernek. Ugyanis ebben az évben kapta meg a magyar állampolgárságot is.

Bár a most már magyar-olasz szakember az év legtöbb részében Magyarországon él, fontosnak tartja azt, hogy az ünnepeket Olaszországban a családjával töltse.

A Marco Rossival készült interjú a videóban: