Radar – Már tízre emelkedett a los angeles-i tűzvész áldozatainak száma + videó

Az első tűz kedden pattant ki Malibu mellett, Hollywood területére pedig helyi idő szerint szerdán 18 óra körül érkeztek meg a lángok. Azóta már több mint százezer embert kellett evakuálni a világ szórakoztatóipari fővárosából. A katasztrófa hivatalos halálos áldozatainak száma azóta 10-re nőtt.

Los Angeles nyugati részén, Santa Monica és Malibu között 34 ezer hektárnyi területet pusztított el a tűz, és teljes városrészek égtek hamuvá.

A tűzoltást nehezíti, hogy az erős szélben nem tudják hatékonyan végezni a légi oltást, valamint a vízhiány is akadályozza a munkát, ugyanis számos tároló kiürült, ezért vízszállítmányokat indítottak útnak. További nehézség, hogy nem egy nagy tűzzel állnak szemben a mentő- és oltó csapatok. A várost több oldalról is terjedő tüzek veszik körül, amelyek megosztják a védekezésben dolgozók erejét. A legfrissebb jelentések alapján a lángok terjedése péntekre némileg lelassult, egyes információk szerint bizonyos helyszíneken már meg is állt, azonban az előrejelzések szerint a szél erősödésével, a tüzek terjedése is felgyorsulhat újra.