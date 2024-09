Radar – Már készülnek a hatóságok a Duna tetőzésére + videó

Megosztás itt:

Mostmár elmondhatjuk, hogy több ezer ember dolgozik azon, hogy a lehető legkevesebb veszteség mellett vonuljon le az árhullám a Dunán. A Magyar Honvédség hivatásos és tartalékos erői a folyó északi szakaszán már a hét elejétől építik a mobilgátakat. Ma legalább 12 helyszínen voltak szolgálatban.

Több utcát, főutat és a fővárosi rakpartot is lezárták a hatóságok az árvízhelyzet miatt Vácon. Budapesten is fokozódik a készültség, a Dunai Vízirendészet mellett a Brfk is az árvízhelyzetre fókuszálja erőit. A katasztrófavédelem ugyancsak fokozott készültségben van a Duna teljes szakaszán.