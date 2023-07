Radar - Már csak egy hónap van az atlétikai világbajnokságig

Megosztás itt:

A 2023-as 19. szabadtéri atlétikai világbajnokság rendezési jogát még 2018 decemberében a Nemzetközi Atlétikai Szövetség monte-carloi ülésén kapta meg Budapest. Ami még emeli az atlétikai VB fényét, hogy Közép-Európában első alkalommal rendezik meg a sportág csúcsversenyét.

A budapesti világbajnokságnak különlegessége lesz, hogy a gyaloglók és a futók a budapesti utcákon is versenyeznek majd, aminek a nézők és a turisták is örülnek. Az útvonal több része is az UNESCO Világörökség részét képező városrészeken vezet át. A maratoni versenyzők az Andrássy úton majd a Lánchídon haladnak majd végig. A versenyzők és a nézők Budapest legpatinásabb részeit csodálhatják meg, de a dunai panoráma is lenyűgöző hátteret ad az eseménynek.

