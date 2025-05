Radar – Május a melanóma-tudatosság hónapja + videó

Megosztás itt:

Hagyományos bőrrákszűrés esetén a bőrgyógyász dermatoszkóp segítségével átvizsgálja a bőrt és amennyiben gyanús anyajegyet talál, annak javasolja nyomon követését, vagy eltávolítását. Ezzel szemben a felvételen látható melanóma szűréskor minden egyes anyajegyet beszámoznak és fotódokumentációt készítenek róluk.

Dr. Ujfaludi Adrienn bőrgyógyász, orvosszakmai vezető: "A követéses vizsgálat, amit mi is végzünk, az annyiban különbözik ettől, hogy bár megtörténik ugyanúgy a vizsgálat, a teljes bőrfelület és az összes képlet képrögzítése is megtörténik, és azok a képletek, amik pigmentáltak, vagy nappigmentált a gyanút keltő képletek, azokról még dermatoszkópos képeket is készítünk."