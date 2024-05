Radar – Május 10-én ünnepeljük a mentősök napját + videó

Megosztás itt:

Teljesen mindegy hogy hétvége van, éjszaka, vagy ünnepnap, a magyar emberek mindig számíthatnak a mentők áldozatos munkájára. A megkérdezett Budapesti lakosok pedig egytől-egyig elégedettek az életmentők munkájával.

A profizmus pedig nem is meglepő, hiszen már nagyon hússzú ideje velünk vannak, vigyáznak ránk.

Győrfi Pál, Szóvivő, Országos Mentőszolgálat: "1887-ben, május 10-én indult az első mentőegység, méghozzá Budapesten, az V. kerületben, a Bazilika oldalán volt az első önkéntes mentőörs, és aztán 1948-ban, amikor állami kézbe került az életmentés, akkor ezen a napon jegyezték be gyakorlatilag az Országos Mentőszolgálatot, úgyhogy ezért ünnepelünk május 10-én. Egy kicsit arra is lehetőséget kapunk ilyenkor, hogy a legkiválóbb bajtársaknak valamiféle elismerést adjunk át."

Ezen a napon az év legkiemelkedőbb hősei kitüntetéseket, jutalmakat kapnak.

Győrfi Pál, Szóvivő, Országos Mentőszolgálat: "Ilyenkor egy kicsit összeszorul a szívünk, mert minden bajtársunk megérdemelné, hogy kitüntetést kapjon, mert valóban hivatásuknak élve végzik a munkájukat, de a legkiválóbbakkal személyesen is kezet fogni, és valamiféle érmet vagy oklevelet átadni mindig nagy megtiszteltetés."

Pál szerint a magyar mentőszolgálat mindig élenjáró volt, sőt mindig kereste a lehetőséget arra, hogy a technológiai fejlődés gyümölcseit hogy tudja a betegek szolgálatába állítani.

Győrfi Pál, Szóvivő, Országos Mentőszolgálat: "Pedig az a mentésszervezés, ami Magyarországon működik, hogy egy egységes szervezet központi telefonszámmal az ország egész területén, minden mentőautóban ott vannak azok az eszközök, amik szükségesek. Minden mentős ugyanazt a képzést kapja, ugyanazokat a protokollokat használja, és még sorolhatnám, ez egy hungarikum. Máshol a világon ez nem jellemző. Általában azt lehet látni, hogy egy ország mentése úgy szerveződik, hogy például kórházakból, alapítványoktól, egyházaktól mennek mentőautók, és ezek próbálnak valamilyen szerződés mentén összedolgozni."

A munka nehéz, sőt nagyon sokszor embert próbáló. Hosszú műszakok, rengeteg stressz azonban a fizetség nem kizárólag pénz formájában érkezik.

Győrfi Pál, Szóvivő, Országos Mentőszolgálat: "A Országos Mentőszolgálat társadalmi megítélése nagyon jó. A covid alatt az egész egészségügyet és azon belül a mentőket különösen ünnepelte mindenki, a gyerekek verseket írtak, ablakokban integettek nekünk. A Covid szerencsére elmúlt, de a társadalmi megbecsülés megmaradt. Azt látom, hogy aki hozzánk jön dolgozni, semmiképpen sem azért teszi, hogy egy átlagos munkát válasszon vagy a meggazdagodás reményében jöjjön hozzánk, hanem mindenki azért jön, hogy segíthessen."

A magyar mentőszolgálat azért is tud sikeresen működni, mert folyamatos az állomány és az eszköz fejlesztés.

Győrfi Pál, Szóvivő, Országos Mentőszolgálat: "Sok munkánk van, de mellé azért az állományunk is bővült, míg mondjuk két évvel ezelőtt nyolcezer egynéhányszáz mentős dolgozott az országban, most már az ügyeleti munkatársainkkal együtt közel tizenötezren leszünk, ami óriási szám, és mellette pedig megkapjuk azokat a fejlesztési forrásokat is, ami azért nem elhanyagolható, hiszen ahhoz, hogy a feladatainkat megbízhatóan el tudjuk látni, ahhoz, hogy a magyar emberek mindig számíthassanak a mentőkre, ahhoz az is kell, hogy a legkorszerűbb mentőautókat, mentőhelikoptereket használjuk, minden műszerünk, defibrillátorok jó állapotban legyenek."

Győrfi Pál ajánlja a szakmát a pályakezdőknek mert szerinte biztos jövőre és gyorsan fejlődő szakterületre számíthat az aki mentősnek áll. Az emberektől érkező rengeteg lelki muníció pedig nagy segítséget nyújt abban, hogy szívesen a pályán is maradjanak a dolgozók hosszú éveken keresztül.