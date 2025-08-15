Keresés

2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Radar - Magyarország tortája 2025 + videó

2025. augusztus 15., péntek 17:24 | Hír TV

Semmi kétség, idén a dobostorta ízvilága lesz a sláger! Ugyanis az Ország tortája kiírásnál a versenyzőknek a klasszikus dobostorta jellegzetes alapelemeit kellett felhasználni. És puszta véletlen egybeesés, de a Cukormentes tortánál is ez az ízkombináció dominál.

A Magyarország Tortája versenykiírásnál idén a dobostortára esett a választás- ezzel tisztelegve Dobos C. József előtt, aki 1884-ben alkotta meg ezt a különleges desszertet, amit egy évre rá mutatott be a Budapesti Országos Általános Kiállításon.

Ezúttal Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű torta viselheti a Magyarország Tortája címet.

A két Békés vármegyei cukrászmester újra értelmezése vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a csokoládé vajkrém a pálinkás meggyzselével harmonizál. Aki megkóstolja a tortát, az pontról pontra felfedezheti az eredeti dobos jegyeit. A torta alsó lapján található a doboscukor réteg, a külső pedig idézi az eredeti formát.

