Radar – Magyar szemmel a világűrből + videó

Kapu Tibor napjai nagy részét kísérletezéssel tölti: összesen mintegy 60 tudományos kísérletet vittek fel a Nemzetközi Űrállomásra, ezek közül körülbelül 25-öt ő maga, magyar űrhajósként egyedül hajthat végre.

Kapu Tibor: "Most így, ha jól számolom, a negyedik napomon vagyok itt az űrállomás fedélzetén, már elvetettem az első paprika, retek és búzamagokat is, illetve a helyükre helyeztem és megvizsgáltam azokat a muslicákat is, amiket felhoztunk, amik majd a DNS vizsgálat során később majd számunkra fontosabbak lesznek. Úgyhogy rengeteg kísérlettel zajlik egy elég sűrű munkanap, hogyha mondhatom."

Kapu Tibor kedvenc helye a nemzetközi űrállomáson az úgynevezett kupola a hely, ahonnan állandó kilátás nyílik a Földre.